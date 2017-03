"Eesti Laulu" üks noorim finalist Ariadne vaevleb finaali eel neerupõletiku küüsis. Lisaks põrutasid tema loo põhiautorid Anni ja Tomi Rahula ammu planeeritud reisile.

„Eks ta natuke on hirmutav. Pärast lavalkäimist annab selg tunda, õhtuks väsib selg täiesti ära, aga saab hakkama.Selle neerupõletikuga võtab natuke lonkama. Aga ma võtan asja positiivselt. Juhtub,“ rääkis Ariadne, kes toetub eelkõige oma emale Ita-Riinale.

Lauluõpetajast ema tunnistab, et on tütre pärast mures. "Mul on olnud hästi pikad uneta ööd, et genereerida ideid, kuidas tal oleks parem ning ta saaks finaaliks tervemaks. Olen mõelnud välja igasugu viise, ta on teibitud ning määrime erinevaid geele talle peale. Aga ta on vapper tüdruk!"

Ariadne olukorra teeb natuke raskemaks ka tõik, et loo autorid Tomi ja Anni Rahula viibivad praegu Šeišellidel ning seega finaalis nad olla ei saa.

"Eile saatsin neile proovist videot ka ning nad hindasid neid ja Tomi suhtles eraldi veel inimestega ja andis juhtnööre, mida täpsemalt teha. Natuke keeruline on, sest internetiühendus pole ka just neil kõige parem. Kahju on, aga saan hakkama!"