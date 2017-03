Järjest enam naisi mõtlevad selle peale, kas nende allkorruse intiimseim osa näeb ikka normaalne välja. Ja järjest enam on neid, kes leiavad, et seal on midagi viga ja lähevad selle korrigeerimiseks noa alla, kirjutab USA Today. Seda protseduuri nimetatakse labiaplastiaks. Miks nad seda teevad? Debra Johnson, Ameerika ilukirurgide ühingu direktor, selgitab, et suuresti on selle taga ka muud iluprotseduurid. "Vanasti inimesed õieti ei näinudki seda, milline kõik seal allpool välja nägi. Aga tänapäeval ju nii paljud naised vahatavad ja raseerivad ja teavad, millised nad välja näevad. Siis tunnevad nad end vahel ebakindlatena," selgitab Johnson. "Ka sotsiaalmeedial on siin suur roll," jätkab ta. "Sageli tuleb ette, et naine hakkab guugeldama, tahab teada, kas kellelgi teisel on sama probleem. Tuleb välja, et on terve kaader inimesi, kellel on samad hädad… Ja siis kuuled sa teiste lugusid ja mida nemad tegid ja milline oli nende kogemus."

"Iga naine on erinev ja see, mis on "normaalne", varieerub tohutult,” lisab dr Jeffrey S. Palmer, Kosmeetilise uroloogia instituudi direktor. "Naine võib tulla ja öelda: "Mu häbememokad on liiga suured," kuid tegelikult on need täiesti normaalsuuruses. Tekib küsimus, miks see neid häirib?"

Kuigi vahel on naisi, kelle häbeme kuju võib neile tõesti füüsilist ebamugavust tekitada, näiteks seksi ajal või teatud rõivaid kandes, on naisi, kelle ilumeele on rikkunud nende naiste alakehad, keda nad on näinud pornos või internetis. Viimane ei ole mõistlik põhjus enda kõige õrnema kehaosa ligi skalpelle lasta.