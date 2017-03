Samal päeval, kui president Kersti Kaljulaid kõneles aastapäevakõnes kurjusest, mis ilmutab end koduseintegi vahel, sai politsei 46 lähisuhtevägivallaga seotud teadet. Selleks, et abi saaksid kõik, kes kannatavad vägivalla all, on vajalikud tugivõrgustikud, kes on valmis vägivallaohvrit igal ajal toetama.

Paberil ongi kõik hästi – ohvriabi seadus näeb ette, et kannatanule, kelleks koduvägivalla puhul on enamasti naine, tagatakse peavari ning psühholoogiline ja juriidiline nõustamine. Kui puudujääke on kas või ühes neist, takistab see abiotsijal alustada uut, iseseisvat ja vägivallavaba elu. Kahjuks tunnistavad naiste tugikeskuste töötajadki, et väike eelarve sunnib abivajajate vahel nõustamisteenuseid peaaegu olematuseni hajutama ning üheks või kaheks aastaks sõlmitud hankelepingud ei võimalda kindlustunnet isegi mitte vägivallaohvrite abistajatele.

Milline on meie tugiteenuste olukord võrreldes muude riiklike iseenesestmõistetavate teenustega, on tabavalt sõnadesse pannud kirjanik Sass Henno: „Päästeameti ja politseiteenuse ostmist iga-aastase riigihankena võimalikult odavalt pakkujalt, kellel on läbitud näiteks nädal kestnud „turvakoolitus“, ei tahaks keegi oma kodumaakonnas ette kujutada.“ Miks me siis lepime sellega, et hingepäästjate töö – selle kvaliteet ja kontroll – pole täpselt samamoodi otseselt riigi korraldatav, nagu see on näiteks politseinike puhul?

Omaette küsimus on, kas 150 000 eurot, mis on praegu hinnanguliselt puudu minimaalse nõustamisteenuse pakkumisest, on meie riigile suur või väike raha. Arvestades inimeludele tekitatavat kahju ja kulu koduvägivallajuhtumite menetlemisel, võib see tunduda väike. Investeeringud tekivad avalikust tellimusest, ütles ka president. Avalik tellimus peaks juba ammu olemas olema. Aitame abistajaid ja teeme selle kuuldavaks.