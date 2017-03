Väga valitud seltskonnaga kinnisest õhtusöögist, kus filmiauhinnad veerand tunniga kätte jagati, on saanud mitmetunnine gala. Seda eelmise sajandi esimeses pooles alustatud traditsiooni kannab otsepildis üle enam kui 200 riiki. Aga keda huvitab? Teletseremoonia vaatajanumbrid kukuvad kolinal. Kolme viimase aastaga on Oscarid kaotanud 10 miljonit vaatajat. Muldvana kuldmehikeste jagamise üritus ei paku inimestele enam midagi uut.

Mis nüüd siis juhtus? Internet kihab Oscarite jutust, sotsiaalvõrgustikes jagatakse siiani artikleid ja videoklippe, mis on tagantjärele kogunud miljoneid vaatamisi. Kõik tänu ühele punasele ümbrikule. Kaks ümbrikujagajat tegid ära igasugustele turundusspetsidele ja reklaamigurudele.

Lõpuks, kuigi tahtmatult, toodi eksliku ümbrikuvahetusega kuiva tseremooniasse natuke nalja ja ärevust, mis pani inimeste silmad särama. Kuid selle asemel, et šampanja lahti korkida ja rõõmustada selle üle, et Oscarid on surnust üles äratatud, lasti peo kangelased hoopis töölt lahti. Kurb lõpp vaimukale komöödiale.