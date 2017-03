Homses "Eesti Laulu" finaalis looga "This love" üles astuv Rasmus Rändvee kinnitas Õhtulehele, et saatest "Eesti otsib superstaari" saadud lavakogemus on teda tohutult edasi viinud.

"Need on küll kaks erinevat võistlust, aga kindlasti saan öelda, et superstaarisaatest saadud pingetaluvus on mind palju edasi viinud," rääkis Rändvee.

Üks kogemus on talle aga elu lõpuni meeles. "Kui ma olin üheksa-aastane ja esinesin esimest korda solistina, esinesime 23. detsembril poistekooriga kirikus, mis oli puupüsti täis. Lõpuks magasin ma õige koha, kus pidin laulma hakkama, maha. Ja seepeale ma kõndisin sealt minema! Sellest ajast alates on ikka asjad paremuse poole läinud ning iga korraga lähen laval paremaks!"

Oma tänase prooviga on Rasmus rahul. "Mul ei ole vaja midagi muuta. Kõige parem emotsioon tuleb siis, kui rahvas on saalis. Ega ma palju ei muuda, lihtsalt homme tuleb viimane lõpusirge ära teha ning teha üks väga tugev spurt!