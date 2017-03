23-aastane blogija Maya Dinerstein tunnistab, et armastab oma kõrget sugutungi, mis on muutnud ta sekselu eriti nauditavaks. Dinerstein kirjeldab, et avastas kire ja suure huvi seksi vastu juba teismelisena, vahendab Womens Health. Naise sõnul leidis ta noorena üles huvitavad seksleludest pajatavad blogid, ostis esimese vibraatori ja taipas, et kõik mis tekitab mõnu ja teistele liiga ei tee - see on hea!

"Kui ma seksisin partneriga, siis ma teadsin nii palju sellest, mis on mulle hea ning seks oli nii sujuv. Ma teadsin mida öelda: katsu mind siit või su praegu tegevus ei mõju mulle üldse," meenutab ta.

"Minu jaoks ei ole kõrge sugutung võrdne sellega, et palju ma seksin - osaliselt on see seotud pigem avatusega proovida erinevaid asju. See sõltub mu partnerist ja meie suhtest," selgitab Dinerstein, et mõnikord sõltub kõik aga hoopiski ihadest ja soovidest.