„Ega valitsuse kohta konkreetselt tuleb öelda, et meil on hästi läinud,“ on Mõis pigem positiivne, leides, et tehtud on terve rida raskeid otsuseid, mis jäid päranduseks vanalt valitsuselt ja jäänud on vaid nii-öelda koera saba. Näiteks toob ta haldusreformi ja Rail Baltica allkirjad, millele mõlema vastu oli oodata tohutut protestilainet just Keskerakonna toetajaskonna poolt. „Aga nüüd on nii öelda omad võimul ja ju nad siis nüüd nägid paremini,“ mõtiskleb Mõis, lisades: „Ja nagu naksti on need tähtsad asjad tehtud!“

Kuidas kommenteerib Mõis valitsuse saja päeva tööd Vikerraadio intervjuus? „Kui Lennart Meri elaks, siis tema ilmselt ütleks praegu niimoodi, et noh, näete, nüüd on võimul teine Eesti, aga otsused on ikka samasugused. Ja noh, mina vaatan, nii ongi,“ vaatab Mõis valitust.

Valitsuse liikmete haare on Mõisa sõnul suhteliselt väikesevõitu, kuid mees leiab, et on ka rida tugevaid ministreid. „Mulle väga meeldib Ossinovski, mulle väga meeldib Mikser, ma olen üleni rahul siiamaale Kadri Simsoni tegevuse ja mõtteavaldustega. Ja tegelikult ka Reinsalu,“ loetleb Mõis. „Rahandusministrit ma pean erakordselt nõrgaks, uue valitsuse suuremad puterdused on ju alguse saanud sealt rahandusplokist, olgu need siis maksumuudatused või taolised teised asjad.“

Ka peaminister Jüri Ratas on Mõisa arvates valitsuse nõrk lüli, sest pidades tähtsaks just majandust, on see Ratase nõrgim koht.

Tänasest Õhtulehest Ratase intervjuud lugedes tõi Mõis nii mõnedki näited. „Loeme. Kust see raha Eestisse tuleb, mida ta tahab täiendavalt kaitsekulutustesse teha? „Investeeringute põhimõte on, et neid võib teha, kas see toimub võlakirjadega või laenates.“ Oot-oot, võlakirjad on ju ka laen! Et siis kas teeme laenuga või võtame võlga? Kas see tundub teile just nagu päris majandusinimese jutt?“ on Mõis üllatunud.

„Aga nüüd veelgi üllatavam on minu jaoks see, et kui küsiti, mis on siis nüüd saja päevaga tehtus, siis vastab peaminister, et „kõigepealt maksureform, tulumaksuvaba miinimumi tõus 500 eurole – need, kes teenivad kuni 1200 eurot, võidavad kuus 64 eurot, maksumuudatusest saavad kasu need, kelle sissetulek on alla 1776 euro.“ Noh-jah, aga kuidas on asjad tegelikult? Tegelikult on nii, et ega peaminister ega maksuamet ei maksa palka, vaid palka maksavad ikka ettevõtjad. Ja sellel madalal tasemel nii ettevõtjad kui töövõtjad lähtuvad ikkagi töötaja netopalgast, ehk piltlikult neil, kellel justkui nüüd tuleb vähem maksu maksta, võetakse palka maha, ja kes nagu kaotavad, pannakse siis nendele juurde, et olukord säiliks – ettevõtted ei taha seda proportsiooni muuta,“ teab Mõis ettevõtjana asja kommenteerida.

Inflatsiooni tõttu väikesepalgalised nüüd enam aga palgatõusu ei saa, sest ettevõtjate silmis toimus see maksualandamise näol. „Järelikult tuleb tõsta siis sealt 1700-2500 eurot saavate hulgast. Ja tegelikult kogu selle sisu on ideoloogiliselt vääral pinnal – 34 eurot kuus kaotavad kõik need, kelle palk on üle 2100 euro,“ selgitab Mõis.

Mõisa sõnul ei ole peaministril laia haaret ja kõik mida ta räägib on loba. "Suvalisele küsimusele suvaline vastus," sõnab Mõis. Liialt kriitiliseks ta ennast Ratase osas siiski ei pea – ta lihtsalt kritiseerib mõningaid aspekte.