Enne ütle, siis mõtle – saab valitsuse saja esimese päeva tegevuse ühe lausega kokku võtta. Automaksu plaanist jäi mulje, et rahandusminister lõikas üheksa korda näppu, enne kui seesuguse uue maksu tagajärgi päriselt mõõtma hakkas. Sama teed on minemas suhkrumaks, riigiasutuste pealinnast välja kolimise plaan ja ka alkoholi tarbimise vähendamise meetmed. Ent peaministriparteile see isegi sobib: rapsimisega paistavad silma eelkõige valitsuspartnerid – Mihhail Korbi riigiasutuste kolimise kavalegi annavad näo just sisekaitseakadeemiat Narva teisaldavad IRLi ministrid.

Löök valele poole

President jõudis vaevalt välja öelda, et koduvägivald on asi, millest ei saa mööda vaadata ka valimiskampaaniat tehes, kui poliitikud ongi teema oma valimisvankri ette rakendanud. Küll näib, et mitte lahenduste otsimiseks, vaid pigem üksteisele näpuga näitamiseks, kes on selles valdkonnas liiga vähe ära teinud. Kuidas aitab koduvägivallaohvrit see, kui üks poliitik teisele verbaalselt virutab?