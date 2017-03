Kaks aastat tagasi "Eesti laulu" võitnud ning Eestit Eurovisionil esindanud Elina Born rääkis homse finaalvõistluse eel, et lavaärevus pole temas kuskile kadunud.

"Ärevus on suur ja see, et ma korra juba Eurovisionil käinud olen, ei anna mulle mignit eelist teiste konkurentide ees. Läheb nii nagu peab minema, aga lihtsalt on tore tagasi olla veidi teadlikumana ning ka artistlikult arenenumana."

Born meenutas, et kaks aastat tagasi Stig Rästaga lauluga "Goodbye to yesterday" võisteldes pidi ta vahetult enne finaali veel oma riietust täiendama. Nimelt oli lauljataril seljas triiksärk, mida ta pidi mingil põhjusel vahetama.

Elina Born 2015. aasta "Eesti Laulul" (Teet Malsroos)

"Ma ei mäleta üldse, miks mul nii äkki seda vaja oli, sest mul olid ju riided olemas! Õnneks ma teadsin, kuhu poodi minna, et ei pidanud hullult mõtlema. Aga hea, et tänavu mul sellist probleemi vist ette ei tule!"