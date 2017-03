Daniel Levi Viinalassi "Eesti laulu" võistluslugu "All I need" räägib teatavasti tema venna Joshi ja tolle sõbratari Aneti suhtest. Kuidas noored ise Danieli laulu, milles nad ise taustagi laulavad, suhtuvad?

"Minu jaoks on kõige lahedam see, et ma usun Danieli oskustesse. See on hästi armas, et ta võttis midagi meie jaoks nii tähtsat ning vormis selle armsaks looks. Väga meeldib mulle ka see, et Ago (Teppand-toim.), kellega ta seda koos tegi, on minu lemmikprodutsent. On hullumeelne, et minu lemmikprodutsent on sellesse loosse nii palju pannud!" sõnab Anett.

Joshi arvates on vend loonud kauni pala. "Tihti, kui võetakse kuskilt mingit šnitti, siis lõpptulemus on veidi lahjem. Aga ma arvan, et selle loo puhul on tunda, et see vastab täielikult tõele ja kirjeldab väga hästi olustikku, milline meie tutvumine oli."