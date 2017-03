"Eesti laulu" väisab tänavu kaks aastat tagasi Eurovisioni lauluvõistluse võitnud rootslane Måns Zelmerlöw, kes esitab finaalis ka oma uusi lugusid.

Ühtlasi kuulub Zelmerlöw homse finaali žüriisse, kuid laulja tõdes, et polegi veel võistluslugusid kuulanud. "Kuulan neid täna õhtul. Mul on olnud palju tööd. Loodetavasti olen üllatunud! Kõige tähtsam on laul ise, sest ma arvan, et ilma hea lauluta ei saa kedagi enda poole võita. Loomulikult jälgin ka esitust ning laulmine on samuti üsna tähtis!" rääkis mees Õhtulehele.

