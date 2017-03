Mudilane kurtis oma valu isale - Matthew Lee Williamsonile, kuid mees väidab, et ei pidanud seda sel hetkel oluliseks.

3-aastane Kyhesha-Lee suri 2013. aastal, mil teda oli nii julmalt vägistatud, et ta mähkmed olid verised, vahendab Metro.

Veritsev alakeha, sinikad ja roheline okse - see kõik ei olnud piisav, et Inglismaal elav mees oleks pidanud vajalikuks 3-aastase tütre haiglasse viimist...

Väidetavalt olla laps veritsust isale näidanud ja öelnud, et ei taha enam näppe oma pepu juurde.

Williamson tunnistas end süüdi lapse mõrvas, kuid eitab lapse ahistamist.

Mehe sõnul sidus ta küll tütre nööriga kinni, kuid eitab lapse rünnakut, mis hõlmab suure sekslelu kasutamist mudilase peal, kõhtu löömist, alasti pilte lapsega ja Kyhesha kõrva tirimist seni, kuni see veritsema hakkas.

Mehe tunnistuses on selgelt, et ta ei viinud last haiglasse, kuigi tütar oli päev oksendanud rohelist ollust, mähkmetes oli verd ning lapse näol ja kehal olid sinikad.

Kyhesha sisemised vigastused olid nii suured, et tõenäoliselt ei suutnud laps valu tõttu süüa, juua ega isegi liikuda mitte. Kõik see viis aga 12 tundi hiljem lapse surmani.

Mehe sõnul kartis ta, et jääb lapsest ilma, kui läheb haiglasse... Kuid jäi niigi...

Süüdistaja usub, et mees ei viinud last haiglasse seetõttu, et varjata lapse väärkohtlemist.

Surnud tüdruk elas korteris koos isa Williamsoni ja veel ühe mehega - Christopher Kentiga.

Kohtus selgus, et kahel mehel oli ebatavaline suhe, mis sisaldas ka seksi.

Kent mõisteti süüdi mõrvas ja sai karistuseks kaks aastat, kuid tema sõnul oli ta tunnistajaks sellele, kui isa ise oma tütart seksuaalselt ahistas.

Williamson väidab aga vastu, et just Kent oli see, kes tema tütart vägistas.