Veebruaris said kinnisvaraportaali City24.ee külastajailt enim tähelepanu peamiselt eksklusiivsed, aga osalt ka hea hinnaga korterid. Vaadatuimate hulgas on päris omapäraseid elamispindu.

Korter, Tallinn, 76 000 EUR

Üsna unikaalne korter Mustamäel, mille on kavandanud Itaalia-Ameerika päritolu arhitekt Giuseppe Provenzano. Korterit on eksponeeritud paljudes kodukujundusajakirjades üle kogu maailma. http://www.city24.ee/et/kinnisvara/4449457

Korter, Tallinn, 252 000 EUR

Korterit iseloomustavad kõrged laed, üle kolmemeetrised laed ja oskuslikult eksponeeritud paekiviseinad. Korteri põrandaid katab eluruumides kvaliteetne tammepuidust kalasabaparkett. Maja näol on tegemist 1959. aastal valminud võimsa paekiviehitisega Nõmmel, Kivimäe asumis. http://www.city24.ee/et/kinnisvara/2356209

Eramu, Tallinn, 324 900 EUR

2008. aastal täielikult renoveeritud maja, mille renoveerimisel kasutati kaasaegseid lahendusi ja materjale, kaotamata maja ajaloolist autentsust. Maja renoveerimise kvaliteetsus on ära märgitud Kultuuriväärtuste Ameti poolt. http://www.city24.ee/et/kinnisvara/1046740

Korter, Tallinn, 75 000 EUR

Heas seisukorras ning avara planeeringuga 1-toaline korter Kristiine linnaosas. Elamispind on on täielikult renoveeritud 2016. aastal, ja muuseas on hubase atmosfääri loomiseks on paigaldatud seinale biokamin. http://www.city24.ee/et/kinnisvara/5126745

Korter, Tallinn, 169 000 EUR

Avar ja valgusküllane korter asetseb maja kahel viimasel korrusel kesklinna renoveeritud puumajas. http://www.city24.ee/et/kinnisvara/3057043