"Eesti laulu" poolfinaalis Instagrami-hullusega liitunud Ivo Linna sõnas, et ta pole jätkuvalt nutiseadmetega parimaks sõbraks saanud.

"Näiteks sõidan praamiga kodumaale Muhusse. Perekond istub laua taha: ema-isa, kaks last. Hea küll, nad ostavad lastele friikartuleid viineritega, aga selle asemel, et süüa või rääkida, siis nad kõik haaravad nutitelefonid ja mida nad seal teevad? Toksivad telefonis! Nad ei suhtle ju omavahel!" on Linna hämmingus.

Oma arvamuse illustreerimiseks kasutas laulja ka Ott Arderi luuletust. "Ma tahan näha su häält, ma tahan kuulda su silmi, tahan tunda su naeratust. Ma tahan, et see oleks kõik reaalne! Ma ei tea, paljud teist kirjutavad oma käega õnnitluskaarte, aga mina teen seda. Ma tahan helistada, ma tahan selle inimese hääletooni kuulata. Ma ei saa sellest nutimaaniast aru! Häirib, et inimeste sooja ja otsest suhtumist on väga väheseks jäänud."