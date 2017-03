Kooslus Whogaux & KArl-Kristjan feat. Maian astub homme võistlusesse lauluga "Have You Now". Karl-Kristjan ütleb, et oma looga on neil kõik selge.

"Lihtsalt meil on väikesed nüansid, kuidas lava peal omavahel suhelda. Pisikesed detailid vajavad lihvimist, aga üldpilt on väga okei," sõnas Karl-Kristjan. "Ma arvan, et ikka lähen närvi, kui ma saalis inimesi näen." Ka Karl-Kristjan usub, et väike närv tuleb ikka sisse, kui ta laulma hakkab. "Peaks olema ikka väga ice cold inimene, kui mingit närvi ei tuleks.