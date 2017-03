Lauljatar Lenna lubas pärast "Eesti laulu" poolfinaali, et finaalis suudab ta publikut üllatada. Nüüd on saladuseloor maas: europala "Slingshot" lõpus kõigub Lenna lae all ja lendab!

Lenna ise jäi oma üllatust kommenteerides salapäraseks. "Vaadake homme "Eesti laulu" ja saate teada," muigas ta, kuid lisas, et treeningud on olnud vinged.

„Kuna aega polnud nii palju, siis kindlasti saab seda võib-olla ka paremini teha. Peaaegu iga päeva oleme veetnud spordihallis. Viimane poolteist nädalat on olnud hästi intensiivne ning täna just mõtlesingi, et polegi nii väsinud ammu olnud. Mitte ainult laulu pärast, vaid kõik asjad kokku. Aga vahva on!"

Ega Lenna kõrgust karda? "Eriti ei karda, aga saalis oli kõhe. Treenisime Lasnamäel spordihallis ja see polnud nii kõrgel. Siin oli alguses kõhedam, nüüd sai vähemalt mitu korda läbi proovida."