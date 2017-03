Terrorirünnakud pole kuhugi kadunud ja sa ei tea iial, mil võid sattuda silmitsi olukorraga, kus sinu elu on terrorismi tõttu ohus. Mida teha? Prantsusmaa, Türgi, Egiptus - need on vaid mõned näited riikidest, mis turistide poolt armastatud, kuid kus terroririsk suur, vahendab The Sun. Kõige ohtlikum ja tõenäolise surmani viiv tegu on paigale tarduda ja mitte tegutseda.

Leia väljapääs Kui terroristil on relv, siis on väga oluline leida väljapääs majast ja võimalikult kiiresti. Põgene hotellist ja leia varjatud koht. Kui oled majas, kust välja ei pääse, siis oleks parim lahendus põgeneda võimalikult kõrgele ja proovida pääseda katusele. Oluline on ohust võimalikult kaugele pääseda. Ekspert soovitab seda teha kiiresti ja usaldada oma instinkte. Peida end Kui põgeneda ei ole kuhugi, siis on vaja leida koht, kuhu saad varjuda. Vannituba või kapp, mille ukse saad sulgeda, kuhu keeruline ligi pääseda. Võta ründaja maha Kui eelmised valikud pääsemiseks ei sobi, siis jääb kolmas võimalus: ründaja maha võtta. Kui teid on rohkem ja teid ähvardav relvaga terrorist on vähemuses, siis on parim kaitse rünnak. Proovige ründajale läheneda tagant ja suruda ta pikali. Kontrollida tuleb kindlasti tema käsi, et tal ei jääks võimalust teid uuesti rünnata.