Kuulu järgi on prints Harry valmis oma südamedaamile Meghan Markle’ile juba tänavu abieluettepanekut tegema.

Briti troonipärija prints Charlesi noorem poeg Harry (29) ja 35aastane näitlejanna on kurameerinud ligi aasta. Harry on jõudnud arusaamisele, et just Meghan on naine, kellega ta tahab ülejäänud elu veeta. Kaunitar vastab team tunnetele.

“Nad kihluvad suve lõpuks,” kinnitab Us Weekly allikas, kelle andmeil on paarike avameelselt oma tulevikuplaane arutanud. “Nad näevad ühist elu.”

Kuna Harry ei saa ametikohustusi õlult raputada, seisab Meghanil ilmselt ees Londonisse kolimine. Tema kodulinn on Toronto, kuid ta on USAs hõivatud telesarjaga “Suits”.

Praegu viibib kõmupaar Jamaical, kus Harry parim semu Tom “Skipp” Inskip peab pulmi.