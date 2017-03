Eesti rahvas on Euroopa kõige usuleigem rahvas, kui peame silmas religiooni, mitte usku karmasse, pendlisse või horoskoopidesse. Paistab, et oleme vägagi ka kõnede usku, ega me ju muidu analüüsiks päevade viisi riigitegelaste pidupäevakõnesid. Pidupäevakõnede analüüs on rääkimisest rääkimine ja sellega on meil kõik väga hästi.

100 päeva tagasi ütles peaminister Jüri Ratas: "Meie valitsus on seadnud endale julged sihid, mille elluviimiseks teevad tõsist tööd kõik ministrid. Meie keskne eesmärk on tugev ja ühtne Eesti, kus on ühtehoidev rahvas, vähem ebavõrdsust ja vastandumist, elav ja tark majandus ning riik, mis on paremini kaitstud, kui kunagi varem. Esimese 100 päeva jooksul me mitte ainult ei analüüsi, vaid astume konkreetseid samme valitsuse nelja prioriteedi täitmiseks. Töötame iga päev selle nimel, et tugevdada riiklikku julgeolekut, viia Eesti välja majandusseisakust, suurendada ühiskondlikku heaolu ja sidusust ning pöörata Eesti rahvaarv taas tõusule.“

Kas siit on midagi välja jäänud? Ei tundu olevat, absoluutselt kõik oleks nagu olemas. Tekib selline duši all oleku tunne, mõnus soe vesi valgumas üle keha. Minul on näiteks tihti hommikul duši all tunne, et siit ei lähekski ära. Aga elu tahab elamist. Sellepärast kuulutaski valitsus, et on koos Eesti rahvaga otse teel sinna, kuhu eeltoodud tsitaat meid juhtis.

Mida jõuab inimene muuta oma elus 100 päevaga? Ei jõua eriti midagi, kui mõtleme suuri muutusi, näiteks eriala või elukoha vahetust. Valitsus jõuab veel vähem, sest enamik otsuseid nõuab ettevalmistamist ja kooskõlastamist, sageli ka seaduste muutmist. Aga pinnase tulevasele edule saab ette valmistada.

Ega Jüri Ratase jutt ole mingi jalgratta leiutamine. Kõik kümne viimase aasta valitsused on enam-vähem sama juttu rääkinud. Ikka majanduse arendamine, toetuste suurendamine, madalapalgaliste järeleaitamine. Vahemärkus – aga kes sadu tuhandeid keskmisepalgalisi kas või hea sõnaga aitab?

Uus oli selle valitsuse juures see, et nad rääkisid väga kõva häälega, et teevad kõik teistmoodi. Hoolivalt.

Kulutamisvalitsus

Vaatame, mida kuulutas peaminister Taavi Rõivas 2015. aasta aprillis: „Tegevuskava keskendub eelkõige valitsuse viiele prioriteedile, milleks on Eesti julgeoleku tugevdamine, majanduskasvu edendamine ja tööjõumaksude vähendamine, madalapalgaliste toimetuleku suurendamine, lastega perede toimetuleku parandamine ja laste sünde toetava keskkonna edasiarendamine ning riigi ja kohaliku halduse reform ja ääremaastumise leevendamine.“

Peaminister Andrus Ansip 2011. aasta aprillis: „Riik panustab majanduskasvu atraktiivse ja usaldusväärse keskkonna loomisega: hariduse, teaduse ja kultuuri arendamisega, tööturupoliitika, taristu-, IT-, energia- ja transpordipoliitika, õiguspoliitika ja majandusdiplomaatiaga. Kõiki riigi ja kohalike omavalitsuste poolt ettevõetavaid samme, mis mõjutavad majanduskeskkonda, tuleb hinnata nende mõju alusel Eesti rahvusvahelisele konkurentsivõimele. Riigi suur vastutus, mis võimaldab seda keskkonda rahastada, on elujõuline riigieelarve, stabiilne maksusüsteem, võimalikult madal ning majanduslikult mõistlikult jaotuv maksukoormus.“

Õpetaja ütleks, et te olete ju üksteise pealt maha kirjutanud. Samas on järjepidevus vajalik, et iga uus valitsus ei hakkaks vahetama alustalasid.

Majanduse arengust ehk raha teenimisest on kogu aeg räägitud, aga enesekindlus ilmub rääkijate nägudele siis, kui nad räägivad selle raha jagamisest, mida on teeninud just need sajad tuhanded keskmisepalgalised, kes ei saa toetuseks head sõnagi.

Kulutamisega ja sellest rääkimisega on praegusel valitsusel läinud paremini kui eelmistel. Lastetoetuste suurele tõusule lisandusid suurejoonelised ideed tasuta ühistranspordist kogu riigis ja riigi üürimajade ehitusest.

Nagu otsustusvõimetu pereisa

Uus on selle valitsuse juures ka see, et palju on suuri ideid, mida on välja käidud ja siis tagasi võetud põhjendusega, et mõtleme veel. Suhkrumaks, ametiautode maks, paljude riigiasutuste mujale kolimine, lahja alkoholi aktsiisi lubatust kiirem tõstmine. Viimast tahab tagasi võtta küll õiguskantsler, mitte valitsus.

Eriti meeldejääv peatükk on sisekaitseakadeemia Narva kolimine. Narva elanikud jõudsid juba harjuda, et see tuleb Narvasse. Siis tekkisid kõhklused, et viime osa sellest Narvasse. Ei, viime õige natuke. Ei, tellime enne analüüsi. Selline kõhklemine ja avalik ümbermõtlemine on kõige hullem.

Kujutagem ette, et pere otsustab nädalaks matkama sõita. Asjad tassitakse autosse valmis ja võetakse plaani pärast hommikusööki minema hakata. „Me peame seda asja veel kaaluma,“ ütleb isa pärast hommikusööki. „Äkki see on liiga kallis? Äkki telliks tasuvusanalüüsi? Äkki võtaks naabrilt eksperdiarvamuse?“

Kuni isa kaalutleb, läheb ilm käest ära, ülejäänud perel läheb tuju käest ära ja käest läinud tujuga lähevad nad kodust ära. Eraettevõtetes lastakse sellised ma-pole-veel-oma-seisukohta-kujundanud-juhid lahti. Ja seejuures ei aita ka ilus jutt väärtustest ja hoolimisest.

Eraelus otsustatakse inimese üle puhtalt tegude järgi. Kui näiteks külas või tänaval on kõva jutumees, siis kõik tema ümber teavad, et jutt on tal hea, aga tema peale ei maksa loota. Julgemad ka ütlevad talle, et vähem möla, pikem samm.

Halvas mõttes kindel on see, et ettevõtjad on suudetud närvi ajada. Välja arvatud majutusettevõtjad, keda rõõmustas 5% käibemaksutõusu ärajätmine.