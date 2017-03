Olen Pätsu-aegne. Siis oli elu eriti ilus. Olin viiene, kuid mäletan, et üle tänava poest sai osta Piilupardi kommi – ühe sendi eest kaks tükki. Sõja ajal oli ka tore, kui teine klass poole pealt pooleli jäi. Olime maapaos sugulaste juures, kus linnapoisina oli huvitav, kui kevadel lumi sulas ja ojad vulisesid. Mäletan ka lahingut, pauke ja kuulide vilinat, kui öösel kartulikeldrisse varju jooksime. Hommikul istus väsinud Vene ohvitser keldri ees, revolver käes ja käsi verise lapiga seotud. Rääkis isaga, küsis ja sai lehmakette. Nad taganesid siis. Saksa ajal pandi talusse kostile kaks Saksa sõdurit kahe hobusega. Possu oli Teises maailmasõjas arvestatav veoloom. Mõnusad mehed olid, nikerdasid lastele puidust asju. Stalini aeg oli tore, sest ajast peale, kui ta suri. Isa tuli Siberist tagasi, kus ta oli kuus aastat kibedaid päevi näinud. Nõukogude võim oli seejärel nii lahke, et rehabiliteeris ta täielikult – ta polnudki süüdi. Ometi oli talle mõistetud 25 + 5 “isamaa reetmise“ eest. Kui nelja mehe kirja isemajandavast Eestist Tallinnas inseneride majas arutati, nägin säravaid silmi. Kui majandus on oma kätes, on lootust ka riiki hallata. Laulev revolutsioon kõlas küll uhkelt, aga oli ikka vaid kohalik protsess. Balti kett kostis juba välja. Nüüd tagantjärele mõeldes on imepärane, kuivõrd tasakaalukalt ajas Rahvarinne asju siin ja meie mehed Endel Lippmaa, Enn Tõugu jt Moskvas. Kuivõrd noateral oli see Eesti riigi väljakuulutaminegi. Olin sel õhtul Vabaduse väljakul, kui Savisaar, Treier jt kõnelesid, et on aeg. Maruisamaalased, põrsakari, kartsid kõrvale jääda ja punnisid vastu nii sellele, kui linnapea Harry Lumi Pikale Hermannile Eesti lipu heiskas kui ka oma riigi väljakuulutamisele. Vahepeal lausa kelamlased liidus enamlastega. No viimasel hetkel läks õnneks.

Siis tuli erastamise ja ärastamise aeg. Kalinini-nimeline Elektrotehnikatehas, kus oli 3000 töötajat ja sain oma esimese insenerikarastuse, läks hingusele, kui vene turg kadus ja kuna polnud konkurentsivõimet läänega. Sai Telliskivi Loomelinnakuks, mis on ka kena koht. Aeg näitas üllatuslikult, kes erastajaist said hakkama, kes põlesid läbi ja surid äragi, kes näitas üles talenti ärimeheks hakkamises. Koolivenna poeg oli äpu ka veel naisevõtmiseas. Tõi naise isa-ema kahetoalisse korterisse. Isa ja ema pidid kapi taha kolima. Nüüd on mees Eesti rikkamaid ärimehi, kellele mõnekümne miljoni kaotamine äritehinguis Ukrainas on vaid kord köhida. Muidugi on ta isale-emale ammu juba uue maja ehitanud.

Eestiaegsena on mul nadi kuulda, et miks ikka 40ndal pauku ei tehtud. Situatsioon oli üks kahesaja vastu, kui miljoneid arvestada. Situatsioon oli eriti s*tt veel seetõttu, et abi polnud oodata, ja sõbrad Jossif ja Adolf olid üle meie peade ju kokku leppinud, kes ja kus. Oleks pauku tehtud, meid polekski. Loodame, et kallis president oma naiselikus tujukuses Pätsu suhtes öeldut muudab, kui ta asja sügavamalt uurib. Ta on ju tark inimene. Näe, kirikuski hakkas nüüd käima. Päts aga oli esimene mees Eesti riigi rajamises. Nii nagu Eesti taasiseseisvumise võtmekujudeks olid head vanad kommud Savisaar, Rüütel ja Jeltsin. Ei loe see, kui mõni neist veel kinni pannakse. Nad tegid oma asja ära ja see läheb ajaloo annaalidesse, kui vähegi õiged mehed kirjutavad.