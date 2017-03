Aastaid tagasi otsustasin mina, et aitab. Deserteerin sellest ettevõtmisest, mida soomlased on tõepoolest väikse sõjaga võrrelnud. Mida siin ikka kirjeldada – uputakse, sõidetakse surnuks, saadakse põletus- ja muid haavu.

Neist mõni on ülitobe. Läksin mina kord pimedasse puukuuri, toksasin oimuga kergelt vastu puuriita. No hämar oli. Sihuke pisikene kõks, mis kohe meelest läheb.

Aga hommikul olid noormehel ilusad pandaprillid ees.

Mine pärast jaanipäeva inimeste sekka ja räägi, et halukene tuli kallale. Jaa-jaa, mõiramõmmik.

Pealegi tüütas ära kogu aeg grillmeister olla. Urr teab, kust see džigitimaine külge on saadud, aga – kes grillib, ikka meie paksukene.

See on ju tore, kui ilm ilus. Aga jaanipäev ei hiilga just. Enamasti sajab vihma.

Seisa siis seal suitsu sees ja kae, et kõrbema ei läheks. Suitsud märjad, õlu lahjeneb pea veeks. Kui laekub veel mõni hilisem piduline pange lihaga, siis mõistad küll, inimene mõtles ainult head, aga ikka tahaks kisama pista.

Pärast selg väsinud, haised suitsu järele ja tundub, et higi asemel väljub sust rääsunud rasv. Edasi läheb ainult hullemaks, tõenäoliselt kustud kähku, hommikul on paha, tahaks pesta. Et teeks sauna, näiteks. Mispeale alati leidub keegi posija teadmisega, kui kahjulik on leil peojärgsel hommikul. Või kuhtuv vanaema, kes arvab, hull peast, selle kuumaga sauna kütma!

Nii et parem pitsa, õlled, telepurk, raamat, mõistlikul ajal magama. Hea rahulik. Turvaline ka. No vat.

Pikk pudelinorimine

Aga praegu, veebruariga, lõpeb tegelikult veel hullem ajastu. Pikaleveninud praasnike periood, kui mingi tobe väljend leiutada.

Arvutage ise.

Jõulud. Eriti hull aeg. Peod niikuinii, millest mõnda ei saa vältida, arvavad, et irdub kollektiivist ja on muidu kahtlase silmavaatega isik. Ja kuna õhk on täis võltshardust, siis tahakski pidu panna.

Kohe tuleb peale uusaasta. Teadagi, vahu- ja teised viinad, kõhuorjus, mis hommikusse venib. Üks enesele liiga tegemine jällegi.

Läbi? Tühjagi. Ärge vanu jõule unustage. Need pole pühad ainult meie venelastele, vaid mõnelegi hõimule ja usutunnistusele. Keegi ikka külla tuleb või külla kutsub, teadagi. Nimetagu jõuludeks või kolmekuningapäevaks. Üks pudelinorimine puha.

Mispeale kargab selga vana uusaasta. Ja üllatavalt paljudel inimestel on jaanuaris-veebruaris sünnipäev. Räägitakse küll jaanipäevalastest, aga kui sest praegusest ajast üheksa kuud tagasi arvata, siis me leiame, et mis?

Kevad, inimesed. Kõik puhkeb ja vaistud ei ole kuhugi kadunud.

Edasi võõramaised. Hiina uusaasta, kõigepealt. Kuigi on segane, miks seda tähistada. Pole meil märkimisväärselt hiinlasi ega miskit. Aga ikka juhhei ja saluut.

Ah, las see olla.

Mõnel teadlikumal kodanikul tuleb seejärel meelde, et mingi Tartu rahu või nii. Kas sulle ei meeldi Eesti võim, ah?

Kohe seljas – sest olgu nende hiinlastega, nagu on, tõesti – nõme sõbrapäev ehk valentinipäev. Lömitamine roiskuva lääne ees, ütleks põhimõttekindel endine komsomoli liige. Mis meil asja selle Valentiniga? Mingi pühak – no ja siis? Jüri on palju tähtsam pühak, haa! Selles värgis kah oma aujärjestus. Pealegi, me oleme nii kõvad, et meid kaitseb Jumalaema ise! Maarjapäevast saaks paremini aru. Üks napakalt arusaamatult ülevõetud jama nagu see hällouviin sügisel. Millega meil pole kah toppimist.

Mõmm.

Puhkust pühadest

No ja siis, teadagi. Vabariigi aastapäev. Aga enne seda võib mõnigi vanem mees tunnistada, et see 23. veebruar, mida meestepäevaks kutsuti, ikkagi läheb justkui korda. Hea ilkuda, et oled vabandanud nende Kaug-Ida kodanike ees, keda okupeerisid? Vat-vat. Või et vabariigi aastapäev on natuke nagu pärnakatelt sisse vehitud püha.

No väsitab. Meenutab lapsepõlves üht kinoskäiku. Siis oli ju enne filmi ringvaade või mingi õpetlik filmike või satiirižurnaal „Süütenöör”. Too oli päris naljakas. Ühes oli multikas, multika sees mees, kes tähistas kõiki tähtpäevi teadagi, kuidas. Piirivalvurid, kalurid, kergetööstustöötajad. Õudne mõelda, kuis see kadunud impeeriumi kultuur oli alkoholist läbi imbunud. Üks tähistamine teise otsa.