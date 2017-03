"Eesti Laulu" finaalis homme teisena võistlustulle astuvaid Laurat ja Koit Toomet häirib enne suurvõistlust Laura tervisemure: lauljataril pole mitmendat päeva häält ning tänast lavaproovi võeti rahulikumalt.

"Ma ainult loodan südamest, et Laura saab homseks terveks ja saab oma loo ära laulda," ütles Toome pärast proovi Õhtulehele.

"Laura on kaks päeva antibiootikume võtnud, et homme õhtuks äkki siis saab oma osa ilusti ära laulda. Aga midagi pole teha, see on elu ja peab lihtsalt lootma, et ta saab homseks ilusti rea peale," avaldas ta lootust.

Toome sõnas muiates, et muid laule peale "Verona" tal sel nädalal peas mänginud pole. "Iga päev oleme proovi teinud - nii liikumist, vokaale. Visuaale salvestasime sellel nädalal. Ma arvan see on väga omaseks saanud, et nüüd ei pea enam midagi sättima, vaid saab kõike teha. See tundub hästi lihtne, aga tegelikult on hästi palju asju, mille peale mõelda selle loo ajal laval."

Milline on aga Toome enda kogemus Verona ning Romeo ja Juliaga? "Filme olen ikka näinud, Itaalias sõitsime suvel autoga ringi. Mina Veronasse päris ei jõudnud, Sven (Lõhmus, loo autor - toim.) käis Veronas ära ja sealt tuli see loomõte. See laul võiks olla samahästi Pariisist või ükskõik, millisest linnast. Verona on hea kohanimi, sest ta on käänatav. Kõik saavad aru ja see on universaalne."