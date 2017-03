1. Liis Lemsalu "Keep Running"

Laupäeval selgitatakse Saku Suurhallis tänavune "Eesti laulu" võitja, kes sõidab riiki esindama Eurovisionile. Kümne finalisti seas on mitmeid tugevaid esitajaid, ent kes neist on sinu lemmik?

3. Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian "Have You Now"

4. Lenna "Slingshot"

5. Daniel Levi "All I Need"

6. Elina Born "In or Out"

7. Ivo Linna "Suur loterii"

8. Rasmus Rändvee "This Love"

9. Ariadne "Feel Me Now"