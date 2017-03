The Suni vahendusel jagab soovitusi naistearst Octavia Cannon.

Mitu päeva sama aluspesu kanda tohib? Mida poes võtta, mida jätta, kui pesuriiulid on suurepäraseid valikuid ja värve, lõikeid täis... Vaata, mida naistearst soovitab!

Bakterid (k.a. kolibakter) võivad levida tangadega aanusest vagiinasse.

Kui sa ei suuda neist siiski loobuda, siis anna kehale puhkust ja aega hingata vähemalt öösiti.

Aluspesu olgu puuvillane

Puuvill hingab rohkem ja on su tervisele parim valik. Õige aluspesu võib su päästa vastikutest infektsioonidest.

Pärast trenni vaheta pesu

Pärast trenni pesus käimine ei muuda midagi, kui sa pärast libistad jalga higise aluspesu. Niiskus ja bakterid on suured sõbrad... Haara kaasa alati puhas paar aluspesu, mida pärast trenni kanda.

Vali lõhnastamata pesuaine

Liigselt lõhnastatud või liigselt pesuaine kasutamine võib ärritada su nahka.

Ära suru end aluspesusse, mis on sulle väike

Sul võib olla paar lemmikuid, kuid kunagi tuleb päev, mil need on sulle näiteks pesus väikseks jäänud. Ära suru neid endale jalga!

Kui pesu jätab ihule jälgi, siis suurendab see riski saada mõni infektsioon või lööve.

Kasutatud püksikute koht on pesukorvis

Võib tunduda tobe soovitus, kuid kõigil on juhtunud, et puhas aluspesu on otsas.