Oliver Kruuda võlgades piimatööstuse müük Maag Grupile jõuab lähipäevil lõpule.

Tere emafirma nõuete omandamiseks või refinantseerimiseks on lõpule jõudva tehingu summa väiksem, kui 80 miljonit eurot, mida Tere eest enne saneerimist pakuti.

Maagi suuromanik Roland Lepp ütles täna, et ei soovi teemat kommenteerida. Küsimusele, kas ostu osas on tehtud kindlaid kokkuleppeid ütles ta: "Igasuguseid kokkuleppeid on tehtud.“

Tere juht Aivar Rehe ütles, et ei saa midagi kommenteerida, kuna on alla kirjutanud konfidentsiaalsuskokkuleppele ja tegeleb oktoobrist ettevõtte igapäevase juhtimisega.

