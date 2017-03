Zelluloosist saab ainulaadse kontseptsiooniga multifunktsionaalne kvartal

Fausto ärigrupp omandas Rein Kilgile kuuluvalt Zelluloosi Kinnisvaralt ja Sossi Maja OÜ-lt Zelluloosi ajaloolise kvartali 16 kinnistut kogu pindaalaga üle 40 000 m2, mis võimaldab sinna rajada üle 100 000 m2 suuruse ainulaadse kontseptsiooniga multifunktsionaalse kvartali.

"Zelluloosi kvartalil on mitmeid eeliseid: suurepärased vaated igas suunas – südalinnale, merele, Ülemiste järvele, vahetus läheduses linna olulisemad transpordisõlmed - Tallinna lennujaam, Tallinna bussijaam, Ülemiste rongijaam. Tegemist on väga atraktiivse äripiirkonnaga – asub see ju Tallinna suurima ristmiku vahetus läheduses, südalinna pääseb autoga paari minutiga," rääkis Fausto juhatuse liige Sven Mihailov.

"Tuleviku linn liigub järjest enam Ülemiste suunas ja see tõotab omanäolise arhitektuuriga Zelluloosile vaid head," leidis Mihailov.

Olemasolevate renoveeritavate hoonete puhul on tegemist paekivist fassaadidega valdavalt muinsuskaitsealuste hoonetega (valminud vahemikus 1909-1913), mis moodustab Tallinna vanima paberi- ja tselluloosivabriku tuumikala ning mille autoriks on juugendarhitektuuri Eesti suurim meister Jacques Rosenbaum. Säilitatavad fassaadid rekonstrueeritakse maksimaalselt algupärasel kujul ning lisanduvate mahtudena kasutatakse valdavalt klaasfassaadidega erikujulisi kuubikuid (sarnaselt Fahle ärimajale).