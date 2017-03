Nädalavahetusel on oodata sajuhooge. Temperatuur jääb nullilähedaseks, kohati langeb lausa miinustesse. Mõnusat kevadilma märtsi esimesel nädalavahetusel oodata ei ole.

Täna (03.03) on enamasti pilves ilm. Ennelõunal sajab saartel ja rannikul, pärastlõunal Mandri-Eestis mitmel pool lörtsi ja vihma. Puhub lääne- ja edelatuul 3-9, saartel puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur tõuseb kuni nelja soojakraadini.

Laupäeval (4.03.) liigub üle Eesti madalrõhulohk. Toob enamasti lörtsi, sisemaale ka lund, Eesti lääne- ja lõunaservas aga sekka vihma. Õhtupoolikul sajuhood hõrenevad. Tuul puhub öösel edelast, hommikul pöördub Põhja-Eestist alates loodesse ja õhtul põhjakaarde. Õhutemperatuur on öösel -3..+1, päeval +1..+5, Põhja-Eestis on -1..+1°C piires, õhtul langeb järk-järgult ka mujal alla 0°C. Libeduseoht on suur!

Nädalavahetuse ilmaprognoos (Kuvatõmmis / ilmateenistus.ee)



Pühapäeval (5.03.) tugevneb Skandinaavia kohal kõrgrõhkkond ja laieneb Läänemere kohale. Samal ajal jõuab Läänemere lõunavete kohale uus madalrõhkkond. Kahe rõhuala piirimail tugevneb põhja- ja kirdetuul päeval, Liivi lahe ümbruses ulatuvad puhangud 15 m/s. Taevas selgineb ja saju võimalus on märksa väiksem. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal -4..-8°C-ni, päeval tõuseb 0..-3°C-ni, õhtu poole langeb.



Esmaspäeval (6.03.) on suurem ülekaal põhjapoolsel külmal kõrgrõhkkonnal ja suuremal osal on ilm sajuta. Üksnes Lõuna-Eestisse võivad jõuda lõuna poolt survet avaldava madalrõhkkonna lumepilved. Puhub tugev kirdetuul. Õhutemperatuur on öösel -3..-8, päeval 0..-2°C.