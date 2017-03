Eesti kulturismi au ja uhkus Ott Kiivikas rõhutab, et treeningust ei ole vähemtähtsam tervislik toitumine ja ka õigesti valitud toidulisandid.

"Treeningu ajal lagundame me aktiivselt lihasrakke. Loomulikult need lihasrakud hakkavad taastuma ja me ehitame need ülesse, aga selle jaoks peab organismi sattuma õigel määral süsivesikuid ja valku," selgitas Kiivikas.

Ta lisas, et jõutreeninguga alustajate põhiprobleem on see, et nad ei tarbi õiges koguses valku, saades igapäevasest toidust vaid poole sellest kogusest, mida nad reaalselt treeningust taastumiseks ning lihaste ülesehitamiseks vajaksid.

Spordiga tegelejatele soovitab Ott Kiivikas toidulisandeid, mis sisaldavad valke, süsivesikuid ja aminohappeid. Vaata täpsemalt videost!