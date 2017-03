"Praeguse valitsuse esimest sadat päeva hinnates tuleb lastekirjanduse klassikast appi võtta karupoeg Puhh," kirjutab Hanno Pevkur.

"Vägisi jääb mulje, et vasakvalitsus on nagu mesilastaru juurde roninud Puhh, kes teab, et päris kõike mett ei saa ära süüa ja võib isegi nõelata saada, aga sisse tuleb ahmida nii palju mett, kui tarus on. Keskerakond, sotsid ja IRL käituvadki praegu Puhhina. Nende jaoks ei ole oluline, mis homme saab. Kuidas teisiti saab kirjeldada valitsuse arulagedaid laristamisi ja läbimõtlemata otsuseid?" lajatab Pevkur karmilt ja otse.

