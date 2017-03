Kultuuriminister Indrek Saar ja LP peatoimetaja Ingrid Veidenberg vahetasid TV3 saates "Kolmeraudne" mõtteid vabariigi aastapäeva kontserdi üle, mida on kritiseeritud selle liigselt masendava või siis lausa morbiidse meeleolu pärast. Väike mažoorne noot võiks olla ning natukene võib ju laval naeratada, arvab Veidenberg. Ingrid Veidenberg tunnistas, et temale tänavune kontsert ei meeldinud, sest see oli "morbiidne", nagu saatejuht Mihkel Raud vestluse sissejuhatuses märkis. "Rusuv, sünge, ängistav ja depressiooni tekitav, kuigi esinejad olid ju kõige paremad, lavastaja viimase peal - väga andekas inimene," ütles Veidenberg. "Aga see, mis lava peal vastu vaatas, see tekitas tõesti matusemeeleolu." Veidenberg küsib: "Kas me matame Eesti Vabariiki või me tunneme rõõmu selle üle, et meie vabariigil on sünnipäev?" Veidenbergi sõnul toimub kontsert igal aastal ühtemoodi: lava läheb pimedaks, hakkab mängima minoorne muusika ja inimesed saalis vajuvad unne ja pärast räägivad, kui fantastiline see oli, milline elamus, "ma pole mitte kunagi varem nii sügavat asja näinud"."

Ainukene, kes julges öelda ausalt kontserdi kohta, oli proua Ingrid Rüütel. "Noh, täitsa tore oli, aga et ma kogu aeg kartsin, et Siiri Sisaskile kukub see kast pähe," tsiteeris Veidenberg proua Rüütlit.