Uus valitsus on olnud peaminister Jüri Ratase juhtimisel ametis 100 päeva ja sisseelamisaeg on seega lõppenud. Asjatundjate hinnangud peaministri tegemistele kõiguvad seinast seina: kes lajatab hindeks kahe, kes annab avansina nelja, kes veeretab lausa ümara viie.

Andres Herkel, Vabaerakonna esimees: hea suhtekorraldaja ei võrdu hea peaministriga, hinne: 2

Andres Herkel

Ratas on kahtlemata hea suhtekorraldaja, aga see ei tähenda tingimata seda, et ta on hea peaminister, kui on vaja otsuseid teha. Hea välise imagoga ta veel mõnda aega püsib, aga millalgi hakatakse küsima, mille poolest erineb see Keskerakond Edgar Savisaare omast.

Haldusreformiga oli Ratasel võimalus osaliselt Reformierakonna saabastest välja astuda – et valitsus saaks sujuvamalt erandeid menetleda –, aga ta on jäänud nende sisse.