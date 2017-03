Neljapäeval said huvilised uudistada isejuhtivat bussi, millesarnased hakkavad juulis Tallinnas ringi vurama. Neljapäeval toimus Tallinnas kultuurisündmuste toimumispaigas Kultuurikatlas isejuhitavate autode seminar, kus said kokku valdkonna spetsialistid Eestist ja välismaalt. Asjatundjad nimetavad eile demonstreeritud sõidukit pigem horisontaalseks liftiks kui isejuhitavaks bussiks, sest see liigub kõigest 12kilomeetrise tunnikiirusega ja eelnevalt planeeritud sõidusuunal. Maksimaalne kiirus on sõidukil suurem, kuid praktikas seda eriti ei kasutata. Bussil on tundlikud sensorid, mis peatavad sõiduki, kui teele satub ette näiteks kass või mõni muu takistus. Käesoleval suvel saab Tallinnas moodsas bussis näha reisisaatjat, kes seisab sõitjate heaolu eest ning vajadusel vahetab näiteks purunenud rehvi. Samuti on reisisaatjal võimalik bussi juhtimine üle võtta.

Helsingi Metropolia rakenduskõrgkooli insener Oscar Nissin kinnitab: „Oleme Soomes teinud mõõtmisi ning võin öelda, et keskmiselt kulub inimesel nelikümmend sekundit, et unustada bussijuhi puudumine ning käsitleda seda tavapärase transpordivahendina.“

Isejuhtivad bussid on pisikesed: kuue istekohaga. Nissin kinnitab, et maksimaalselt mahuks sellesse umbes kaksteist inimest, kuid siin on üks väike aga. Nimelt tohib bussis olla rohkem kui üheksa reisijat vaid siis, kui reisisaatjal on vastav juhiluba. Tavapärase B-kategooria juhiloa omanik tohib bussi lubada lisaks endale vaid kaheksa inimest. Selliseid moodsaid busse tuleb Tallinna kaks ning nad hakkavad sõitma Tallinna kesklinnast Viru trammipeatusest Põhja-Tallinnas asuva Kultuurikatla juurde, mis on Eesti Euroopa Liidu eesistumise ajal aset leidvate sündmuste peamine toimumiskoht. Kuna suvel kestab plaanipärane trammitee remont, saavad isejuhtivad bussid sõita mööda trammiteed, mis tähendab, et aeglased sõidukid ei sega tavapärast liiklust.