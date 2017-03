Gaasiboiler kodus vajab hooldust ()

Tõhus ja ökonoomne gaasiboiler nõuab asjatundlikku paigaldust ja korrapärast hooldust.

Gaasiboiler säästab elektriboileriga võrreldes üldjuhul nii energiat kui ka raha, sest alustab tööd alles siis, kui sooja vett on tegelikult vaja: kui veekraan avatakse, soojendab gaasiboiler külma vett seadmest läbivoolamise ajal.

See hoiab ära soojuskao ooterežiimi ajal. Gaasiboileri paigaldamisel ja kasutamisel tuleb aga hoolikalt järgida ohutusnõudeid, samuti vajab see korrapärast hooldust.

Tehnilise järelevalve ameti (TJA) senised kontrollkäigud on näidanud, et inimesed pole gaasiboileritele esitatavate nõuetega kuigi hästi kursis, samuti pole neil enamasti ette näidata seadmete hooldamist tõendavat dokumenti. Kontrollimise käigus on ilmsiks tulnud olulisi kasutusvigu.