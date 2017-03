"Mind huvitab selle maa kiirgus ja et seda paremini tundma õppida, on kasulik luua siia oma kool," selgitab Leedu bioenergeetik Andrzej Kuczynski, miks ta tahab selle just Eestis avada.

Andrzej Kuczynski reklaamib end mehena, kes aitab inimestel oma talenti üles leida, puudusi välja juurida ja seninägematuid võimeid avastada. Ta avab isevärki kooli sügisel Tallinnas.

Kas olete osalenud "Selgeltnägijate tuleproovis" või mõnes teises sarnases saates? Kas ka Eestis?

Jah, ma armastan võistlusi – neis tuleb iseloom välja. Tihtipeale teeme rohkem, kui ise endalt ootame.