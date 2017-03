Kui SMS Tuhkwizza liikmed oma esimesed laulusõnad kirjutasid, polnud Eestis ühtegi setukeelset punkbändi. Nad olid esimesed. Võib-olla jäävad ka viimaseks. Kindel on vaid see, et setude – umbes 10 000pealise põlisrahva – lippu hoiavad ühtmoodi kõrgel nii rahvariideid kandev president kui ka setu murret jorisevad punkarid.

Võru maakond, Meremäe vald, Ostrova küla. Aasta on 2014. On soe suveõhtu ja vaid käputäie kohalike külaelanike ellu kutsutud festivalil pidutseb tuhat võrumaalast ja paljud kaugemaltki.

Kahepäevase festivali tõmbenumbriks on teiste seas esinema kutsutud Tanel Padar & The Sun ja Dagö. Võrulaste peole annavad aga õige tunde just Mokornulga leelokoor, Rikka Ivvani pillilaagri lapsed ja sõbrad ning meestelaulu punt Seto Miihi Summ.

"Teate, teeme bändi!" ütleb pärast esinemist üks viimastest teistele. See mees on Aivar Piirisild. "Mis bändi?" küsivad vastu Evar Riitsaar, Peeter Pai ja Rein Järvelill. "Noh… Teeme punkbändi!" vastab Aivar oma kaaslastele. "Ega’s setu kultuur pole aina leelotamine ja rahvariided."