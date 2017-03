Täna sajandat päeva peaministriametis olev Kesk­erakonna esimees Jüri Ratas (38) kinnitab usutluses Õhtulehele, et ei kavatse avalikkusele valetanud haridusministrit Mailis Repsi ametist vabastada. "Poliitiku üks tugevaid külgi on see, kui ta suudab öelda, et ta eksis. Ja palub vabandust," põhjendab Ratas. Ka kinnitab valitsusjuht, et vene koolide keelenõuete osas järeleandmisi ei tule ja samuti pole rahval vaja karta massimmigratsiooni ega sõda.

Teil saab täna täis 100 päeva valitsusjuhina, kas amet on vastanud ootustele?

«[Minu] Meeskond on võtnud ennast kokku ja teinud väga põhimõttelisi otsuseid.» (Tiina Kõrtsini)

Iga erakonna esimees arvestab, et kui ta kandideerib riigikogu valimistel, peab ta olema valmis võtma vastu peaministri ameti. Keskerakonna kongress [kus Jüri Ratas erakonna esimeheks valiti] ja peaministriks saamine toimusid ühel kuul, mida tavaliselt ei juhtu.

Oli teada, et peaministri tempo on väga kiire, kindlasti on valitsuse liikmeks palju kergem tulla sellel, kellel on riigikogu liikmeks olemise kogemus ja mul on seda 10 aastat. Seda, kas oli täielikult ette teada, milline on selle töö iseloom ja käsitlus, siis – loomulikult mitte. Praegugi on palju uut ja asju, millega tuleb ennast kurssi viia.