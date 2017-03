24. veebruaril tähistatud vabariigi aastapäeva pidustustele kulub sadu tuhandeid eurosid maksumaksjate raha. Ainuüksi ETV teleülekannetele läheb peaaegu 64 000 eurot, rääkimata näiteks presidendi vastuvõtuga seotud kuludest.

ERRi pressiesindaja Anneli Tõevere-Kaur ütleb, et kui mullu kulus ETV-l 24. veebruari ülekannetele 67 550 eurot, siis tänavu 63 709 eurot. "Portaalide kulu jäi nii möödunud aastal kui ka tänavu paarisaja euro kanti. Raadiojaamadel pole seoses ülekannetega eraldi kulusid," lausub ta.

Päeva pärl on kindlasti riigipea vastuvõtt, mis annab kõneainet nädalateks. Presidendi kantselei kõneisik Piret Pert sõnab, et eelmisel aastal läks see kantseleile maksma 238 383 eurot.

Tänavusi kulusid lüüakse alles kokku. Kas need jäävad samasse suurusjärku kui mullu? Pert kostab, et kantselei ei soovi enne kõigi arvete laekumist summa suurusega spekuleerida.