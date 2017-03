Sel suvel Soomes Tamperes esinev Briti superstaar Robbie Williams loodab, et Soome publik tuleb kontserdile vindisena, sest siis paistab kõik uskumatult hea. Soome ajalehele Iltalehti antud intervjuus tunnistas Williams ka, et aastaid tagasi, kui ta Soomes tuuril oli, siis seksis ta soomlannaga ning selle tagajärjel purunes tema suhe.

Robbie on käinud läbi pika tee sellest ajast, kui ta esimest korda Soomes esines. Aasta oli siis 1993, esinemiskoht Keravas asuv Planet FunFun. Tõelise kontserdi andis Robbie Take Thati koosseisus järgmisel aastal Helsingi Jäähallis, kirjutas Iltalehti.

"Kontserdist mäletan seda, et fännid olid innukad, nagu igal pool. Ja tõesti, ma seksisin hotellitoas soomlannaga ja see maksis mulle mu suhte,“ rääkis superstaar Iltalehtile. Praegu on Robbie Williams 43aastane abielus pereisa.

"Loodan, et Soome publik on mu kontserdil joobes. Sest, nagu me teame, siis joobnuna paistab kõik parem välja. Kaine vaataja meelest olen kindlasti hea, aga vindise vaataja arvates olen ma uskumatult hea,“ kõneles muusik, kes usutluse ajal sageli teravmeelitses.