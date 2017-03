Pakirobotite ehk kullerrobotite arendaja Starship Technologies saavutas eelmisel nädalal USAs töövõidu, kui Virginia osariik võttis vastu kõnniteel liikuvaid roboteid käsitleva seaduse, ning kuigi Eestis on sellised masinad veel reguleerimata, peaks lähiajal jõudma riigikokku vastav liiklusseaduse muudatus.

Praegu jalutab Tallinnas Mustamäel pakirobotite läheduses kõnniteel ka inimene, kuid Starshipi eesmärk on, et masinad saaksid ise hakkama ning neid jälgiksid kuskil ekraani taga siiski operaatorid, kes vajadusel võtavad juhtimise üle, vahendas ERRi uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

Starship Technologiesi tegevjuht ja asutaja Ahti Heinla ütles, et operaator sekkub roboti juhtimisse põhiliselt teeületustel.

Liiklusseaduse muudatuse väljatöötamise üks oluline aspekt on see, et tegu on aparaadiga, millesarnast pole varem kõnniteedel liikunud.

TTÜ õiguse instituudi Euroopa õiguse professor Tanel Kerikmäe ütles, et tegelikult ei olekski pakirobot võrdsustatud otseselt ühegi teise liikuriga, mis kategoriseeruvad juba olemas oleva liiklusseaduse alla, ning ta tegi ettepaneku, et kasutusele võiks võtta eraldi pakiroboti definitsiooni.