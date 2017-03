Täna anti avapauk Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liidu vastutustundliku alkoholitarbimise kampaaniale "Kui võtad, võta vett vahele!" - nimelt kutsutakse rahvast üles iga tarbitud alkoholiklaasi vahele jooma ka klaasikese vett.

“Tegemist on Alkoholitootjate ja maaletoojate liidu vastutustundlikuse kampaaniaga, me kutsume tarbijaid üles alkoholi vastutustundlikult tarbima ja oma kampaania sõnumiga tahame juurutada praktikat, et kui tarbid alkoholi, tarbi sinna kõrvale ka alati klaasike vett,” rääkis Alkoholitootjate ja maaletoojate liidu tegevjuht Triin Kutberg.

Klaasikese vee alkoholi vahele joomine aeglustab alkoholitarbimise tempot ning aitab vältida olukordi, kus inimesed liialt ruttu purju jäävad.

