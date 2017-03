Vikerraadio saates "Stuudios on Sten Teppan" oli täna külaliseks saatejuht Roald Johannson, kes meenutas ERRis töötamise aegu ning põhjendas, miks ta otsustas "Pealtnägijast" lahkuda.

"Muidugi minu otsus pärast 12 aastat avalik-õiguslikust televisioonist lahkuda ei sündinud kergelt ja see ei olnud kindlasti hetkeemotsioonil põhinev otsus, ma kaalusin ja kalkuleerisin seda päris mitu head aastat," ütles Johannson.

Johannson rääkis, et kaheksa aastat "Pealtnägijat" teha väsitas ta korralikult ära, kuid juba paar aastat enne lõplikku lahkumist käis ta siiski juhatusega rääkimas. "Käisin väga selgelt ETV seitsmendal korrusel juhatuse juures ja mõningate toimetuste juhtide juures rääkimas sellest, et ma olen väsinud ühest formaadist, ma olen väsinud "Pealtnägijast" ja nädalast nädalasse selle tegemisest, et ma tahaksin väga jätkata ETV-s, aga mingi muu formaadiga. Paraku siis, paar aastat enne minu lahkumist ei jõudnud see info päriselt nende inimeste peadesse, ma nägin. Eks põhjuseid on mitmeid, aga mulle tundus tollal loomingulise inimesena, et see läks ühest kõrvast sisse ja teisest välja," rääkis saatejuht.

Johannson otsustas siiski mõned aastat pärast loomingulise kriisi tekkimist "Pealtnägijaga" jätkata, kuna tal olid saates siiski suhteliselt vabad käed. "Aga siis ma tundsin, et ma ei taha seda 15, 20 või 25 aastat teha. Siis ma rääkisin uuesti. Siis me rääkisime juba sõber Rasmus Kaggega, töötasime paar konkreetset ideed välja, mida me välja pakkusime programmijuhile, peatoimetajale ja peaprodutsendile. Selline mantraks kujunenud "raha ei ole" lõi ka mulle vastu nägu reaalsusena. Ei tundunud mul loomingulise inimesena olevat väga palju väljundeid selles majas," tõi mees põhjuseks, miks ta otsustas ERRist lahkuda.

Praegu on Johannson vabakutseline, kuid teeb Kanal 2s oma reportaažide sarja "Roaldi nädal". Mehe sõnul ei kahetse ta palgatöölt lahkumist. "Mu võimalused on kindlasti suuremad igas mõttes ja mul on hea meel, et ma selle otsuse vastu võtsin," ütles ta.