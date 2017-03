On klassikalised veetlused, mis meestele peale lähevad. Ja siis on need, mille peale esmapilgul ei tulekski. Veebileht Raw Story leidis kuus huvitavat tõmbenumbrit, mis meestele alateadlikult meeldivad. Hirm Õudusfilmi vaatamine või hämaruses hirmulugude jutustamine võib mehe mõtted viia rändama hoopis teistele radadele. Ka pingeolukorras tekkinud adrenaliin võib samamoodi mõjuda. Ühes katses paluti meestel seista erinevate sildade peal. Osad mehed seisid kindlal sillal, teised kõrge rippsilla peal. Pärast täitsid kõik mehed küsimustiku ja rippsillal kõlkunud mehed andsid tunduvalt bravuurikamaid vastuseid, andes uurijatele põhjust arvata, et hirm ja erutus on ajus omavahel seotud.

Kõrvitsapiruka lõhn

Kõrvitsapirukas on küll rohkem ameeriklaste pühadeaegne maius, kuid sellesse segatud vürtsid ja lõhnad, mis pirukast ninasõõrmetesse heljuvad, ajavad mehel vere käima. Samuti usuvad teadlased, et piruka kodune lõhn on lohutav ja mõnus ning mõjub meestele lõõgastavalt. Ennastsalgav käitumine Mida abivalmim naine, seda atraktiivsem ta meeste jaoks tundub. Ühe teadusuuringu järgi on teistega arvestavad inimesed potentsiaalsetele partneritele huvipakkuvad ja head inimesed saavad ka rohkem seksi. Huvitaval kombel on altruism meestele ligitõmbavam kui naistele. Naise hääl viljakuse tipphetkel Mehed peavad naise häält kõige seksikamaks naise menstruaaltsükli kõige viljakamal perioodil. Ilmselt on sellel bioloogiline põhjus. Naise hääl sellel ajal võib mehes lausa värinaid tekitada. Pikad käed Muidugi meeldivad meestele rinnad, puusad ja jalad, kuid paistab, et mehed armastavad ka pikki käsi. Teadlased arvavad, et mehed peavad pikkade käsivartega naisi atraktiivseteks selle tõttu, et pikad käed jätavad naisest saledama mulje. Naised, kes näevad nendega sarnased välja