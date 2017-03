Hinne „3“ Mart Helme, EKRE esimees: Ämbreid on palju, aga suurim on kindlasti see, et mingit uut poliitilist kultuuri, mida Ratas lubas, pole tulnud. Selle kujukaim näide on Mailis Repsi valetamine Sputniku teemal ja vassimine riigikogu ees venekeelse hariduse küsimustes. Samuti viis, kuidas venelastele räägitakse üht, eestlastele teist. Ämbrid on ka kannapöörded Rail Balticu, presidendi otsevalimiste, e-valimiste, haldusreformi ja maksutõusude teemal.

Kordaminekuteks kindlasti maksuvaba miinimumi tõstmine, lubadused (esialgu siiski vaid lubadused!) alustada põllumeestele top-up’i maksmist, taastada omavalitsuste maksubaas ja tagada neile lisakohustuste määramisel riigipoolse rahastuse.

Hinne „2“ Hanno Pevkur, Reformierakonna esimees: Vahetult pärast valitsuse ametisse asumist nägime, et praegune koalitsioon ei pea põhiseadust ja kehtivaid seadusi justkui millekski. Aktsiiside erakorraline tõstmine ja sotsiaalmaksu vähendamise ette teatamata tühistamine on vaid kaks näidet, millega koalitsioon eiras õigusriigi põhimõtteid.