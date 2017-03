Jüri Ratase valitsuse esimesed sada päeva panevad esitama klassikalise küsimuse: kes on uues valitsuses peaminister? Sotside juht Jevgeni Ossinovski on sama jõuliselt pildil nagu eelmises võimuliiduski koalitsioonilepingut ümber kirjutades, tegeleb avalikkusele korda minevate teemadega ja käitub nagu peaminister. Kuid selline tööjaotus ei pruugigi samas Ratasele vastukarva olla, sest ta säästab end veidi taamal olles skandaalidest ja Keskerakond saab rahulikult tegelda kohalike valimiste ettevalmistustega. Sest mismoodi veel saab mõista Ratase maha hõigatud mõtet hallipassimeestele kodakondsuse jagamisest, Mailis Repsi Sputnikule intervjuude jagamist ja valmisolekut teha vene koolidele eesti keele õppimises erandeid. Meil on vaja kogu riiki juhtivat, mitte üksnes vene valijale meeldida soovivat valitsust, kelle liikmed veaksid riigivankrit ühes suunas.

Selle valitsuse suurim oht peitubki valimiskampaaniates, sest pärast kohalikke valimisi tuleb hakata valmistuma riigikogu valimisteks. Permanentse valimiskampaania tingimustes ei pruugi neil aga enam riigijuhtimiseks aega jaguda. Samas on õhk juba varasematest lubadustest ja valijate ootustest paks.

Igatahes on jõutud spekuleerida sellegi üle, et valitsus ei pruugi üldse korraliste valimisteni vastu pidada. Keskerakonna toetus võib küll ulatuda 31 protsendini, kuid sotside kõigest kümmet ja IRLi kuut toetusprotsenti arvestades tundub viimaseile langev tähelepanu ebaproportsionaalselt suur. Kui kaua kavatseb Keskerakond seda veel taluda? Peale valimiste võib tsentriste hakata kummitama ka erakonna endise juhi üle alanud kohtuprotsess koos selle võimalike riigijuhtimist segada võivate üllatustega.

Praegu on Keskerakond võimuliidu juhtparteina nentinud, et kuna riigieelarve oli uue valitsuse ametisse asudes juba valmis, nihkub valimislubaduste täitmine aasta jagu edasi. Nii armastab Keskerakond rääkida tasuta maakondlikust ühistranspordist tähtaegu nimetamata. Praegune asjade seis, kus põhiküsimus näikse olevat hoopis sisekaitseakadeemia kolimine, jätab mulje, et olulisemaid probleeme välditakse või nagu neid polekski. Suure entusiasmiga välja käidud auto- ja suhkrumaksust kiiret loobumist võib olenevalt maailmavaatest võtta kas nõrkuse või hoopis julgusena tunnistada oma vigu. Adraseadmise aeg on nüüd läbi, aeg on hakata tööle.