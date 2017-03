Täna Ämari lennubaasi külastanud Saksamaa Liitvabariigi kaitseminister Ursula von der Leyen kinnitas kohtumisel kaitseminister Margus Tsahknaga, et Saksamaa õhuvägi on lähitulevikus valmis taas tulema Ämarisse NATO õhuturvet tagama. "Eesti on olnud meile suurepärane võõrustaja, meie õhuväelastele meeldib siin ja koostöö teie õhuväega laabub väga hästi," ütles von der Leyen. „Meil on loodud hea alus kaitsealasele koostööle, me tuleme siia kindlasti veelkord tagasi.“ Kaitseminister Margus Tsahkna tänas Saksa kaitseministrit tugeva liitlastoe eest. "See, et Saksa hävitajad jätkavad meie õhuruumi turvamist on tugev sõnum meie koostööst ja ma olen selle eest väga tänulik", ütles Tsahkna. "Tänan teid, et olete võtnud juhtiva rolli Balti regiooni julgeoleku tagamisel.“

Kaitseminister Tsahkna sõnul toetab Eesti täielikult Saksamaa initsiatiivi, mis puudutab seda, et EL-i liikmesriigid võtaksid enda poolt eesmärgiks liikuda 2 protsendi kaitsekulude suunas, millest 20 protsenti läheks investeeringuteks. "Sel aastal kavatseme seda initsiatiivi edasi viia olles ELi eesistuja,“ ütles ta.

Eesti ja Saksamaa kahepoolne kaitsealane koostöö on juba aastaid olnud väga viljakas ja tihe. Eesti kaitseväes on kasutusel palju erinevat Saksamaalt hangitud varustust ja relvastust. Meie suurtükiväe tugevaimaks relvaks on Saksa haubits FH-70. Paljud Eesti kaitseväelased, sealhulgas kaitseväe juhataja kindral Riho Terras, on saanud oma sõjalise väljaõppe Saksamaal. Saksamaa on oluliselt panustanud muuhulgas ka Balti Kaitsekolledži ja NATO küberkaitsekoostöö keskuse arendamisse.