Teet Margna ja Kristjan Jõekalda on rännanud läbi lõputu Venemaa, seigelnud Lõuna-Ameerikas, otsinud sisemist rahu Indias ning tutvunud kõigi võimaluste maa USA-ga. Täna vallutab Kanal 2 ekraani legendaarse teleduo viies ekspeditsioon "Kaks kanget Kagu-Aasias", mis toob kaasa naljakad seiklused ja üllatavad katsumused.

Reisipisik viib armastatud teletandemi seekord nelja riiki: Taisse, Laosesse, Myanmari ja Kambodžasse. Neile ainuomasel moel on Teet Margna ja Kristjan Jõekalda valmis avastama kõike kohalikku ja erilist, olgu selleks siis toit, liiklus, inimesed, pühad paigad või loodus. Eriti julgeks muutub Kristjan Jõekalda, kes lubab vastu võtta kõik väljakutsed – süüa prussakaid, käia Tai massaažisalongis ning teha koos Teet Margnaga kaasa kõik jõe- ja mägimatkad!

Kas tegemist on vaid reisieelsete lubadustega või on Teedule omane seikluslikkus tõesti ka Kristjanit tabanud, seda näeb juba saatest. Et kaks kanget selles rahvaste ja kultuuride paabelis teelt ei eksiks, kutsuvad nad sel korral teejuhiks Tiit Pruuli – maailmaränduri, kellega koos omal ajal ka Venemaad avastati. Reis kullatud kujude ja iidsete templite juurde võib alata! Suur ja seikluslik teleõhtu saab alguse aga juba pool tundi varem, sest enne Aasiasse suundumist on televaatajal võimalus põigata ka Austraaliasse - kell 20.00 naaseb uute osadega Kanal 2 ekraanile ka Tuuli Roosma pereseiklus "Meie aasta Austraalias".

"Kaks kanget Kagu-Aasias" stardib Kanal 2s täna kell 20.30.