2009. aasta suvel seisin tuhandete teiste kaasmaalastega Vabaduse väljakul ja vaatasin, kuidas hiiglaslik vabadussammas pidulikult avati. Oli see pidupäev?

Toona räägiti peamiselt, kuidas ehitus venis ja kulud kerkisid ulmeliselt. Samuti lajatasid paljud otsesõnu, et see sammas on kole ega kajasta Eesti vabadust.

Iga asjaga harjutakse. Või siiski mitte? Sest ka aastal 2017 kuuleb samu argumente – sammas on kallis ja läheb üha rohkem maksma (jooksvad kulud pluss pidev remont) ning kunstiinimesed materdavad selle välimust.