Marni räägib, et tema arst tuli tema juurde dressides ja ütles: "Ma lähen nüüd jõusaali ja siis olen kohe tagasi, aga mul on täna kell kaheksa film, nii et selleks ajaks võiksime lõpetada." Marni poeg sündis kell 8.08, õnneks jäi arst siiski lõpuni tema juurde.

Kerry ei suutnud sünnituse järel platsentat enam välja punnitada, nii pidi arst selle manuaalselt ehk käsitsi ise eemaldama. Kerry abikaasa kirjeldas vaatepilti järgmiselt: "Arsti käsi oli seal sees, veri igal pool ja platsenta tuli vedelate tükkidena väja!"

"Ole vait!"

Laural kästi vait olla, sest arst kartis, et tal võib järgmisel päeval hääl kähe olla. "Nojah, tõesti, minu kähe kõri on sünnituse järgsel päeval minu põhimure," ütleb Laura.

"Minu sünnitus oli nagu etendus."

"Ühel hetkel, keset minu 90 minuti pikkust punnitamist, küsis arst minult, et kas kaks õenduse õpilast võivad tulla vaatama," räägib Karen. "Midagi ma vist mörisesin, sest sisse nad tulid. Kuulsin, kuidas üks neist küsis kelleltki: "Miks siis, kui ta punnitab, tuleb tita pea välja, aga siis imetakse ta sisse tagasi?""

"Minust tuli nagu veepomm välja."

"Oma sünnituse päeval läksin ülemisele korrusele lugema, teadmata, et midagi toimumas on. Tõusin üles, et pissile minna ja kui potile istusin, tuli minust välja terve "veekott" ja kõikus lihtsalt poti kohal. See oli nagu väljaveninud, veega täidetud õhupall. Ma pidin kutsuma oma mehe, kes all telekat vaatas. Lõpuks läks see ise katki ja veed tulid lahti," kirjeldab Julie.

"Ma naersin ohjeldamatult."

Kaitlinile tehti keisrilõige ja et tema tähelepanu toimuvalt mujale viia, hakkasid arstid, õed ja Kaitlini abikaasa nalja viskama. Naine naeris pisarateni, sest ta ei tundnud naermise ajal oma keha. Millegipärast tundus see talle tol hetkel nii naljakas, et naeris täiesti ennastunustavalt.

"Arst silitas plantsentat?!"

"Kõik oli normaalne, välja arvatud siis, kui mu arst näitas mulle minust välja tulnud platsentat, ise seda samal ajal silitades. Ma oleks äärepealt oksele hakanud," muljetab Kaitlyn oma ebameeldivast mälestusest.

"Arstipraktikant puhkes nutma!"

Kui Tanya poeg sündis, andis ta noorele praktikandile loa sünnituse juures olla. Mida aga keegi sünnitustoas ei teadnud, oli see, et praktikant oli sügavalt usklik. Neiu nuttis, tänas jumalat ja muutus suisa hüsteeriliseks. "Jumal õnnistagu seda last! Minu esimene sünnitus!" hõikas ta. Ülejäänud personal juhatas ta kiiresti toast välja. Enne jõudis ta veel last mõõta, kahjuks valesti. "Jah, meil oli väga lühike, lausa ringikujuline laps!" naerab Tanya hiljem.

"Hoopis abikaasa kartis kohutavalt."