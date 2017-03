Tšetšeenid ja ingušid said samuti omal ajal tema vägivalda tunda. Seetõttu on Inguššia ja Tšetšeeniagi Stalini suhtes üsna vaenulikult meelestatud.

Dagestani ühes linnas avati 2002. aastal linnapea isiklikul korraldusel koguni Stalini prospekt. Kuid ausambaid on sealkandis vähe, sest Stalin represseeris suurema osa Dagestani inimestest ja sealsetel elanikel pole see meelest läinud.

Venemaa valmistub Jossif Stalini surma-aastapäeva tähistamiseks. Maailmas on levinud müüt, nagu armastataks Jossif Stalinit enim Kaukaasias – näiteks Dagestanis pidavat olema kuus tema-nimelist tänavat, kuid Põhja-Osseetias koguni 15.

Tšetšeeni Vabariigi juht Ramzan Kadõrov on viimastel aastatel korduvalt neednud Stalinit ja Beriat maapõhja, sest nad olid kahe rahva küüditamisel põhitegijad. Stalinit nimetas ta türanniks.

"Isamaasõja rinnetel hukkusid miljonid sõdurid ja ohvitserid, kuid Stalin saatis 120 000 inimest Tšetšeenidega arveid õiendama. Me kaotasime 54% oma rahvast," ütles Kadõrov. Eelmisel nädalal rõhutas ta Instagramis: "Olgu Stalin tuhat korda neetud, sest ta tahtis meie rahva ja mälestusegi meist maamunalt pühkida!"

Veel mõni aasta tagasi rääkis Kadõrov hoopis teist juttu ja seetõttu on tšetšeenid üsna ettevaatlikud. Vaatamata sellistele jõulistele avaldustele ei mälestata traagilist küüditamispäeva Tšetšeenias avalikult, pigem tehakse seda kodudes ja vaikselt.

Veidi teistsugune olukord on Inguššias. Venemaa venelased ei taha Stalini võimuaja pahupoolt tunnistada, kuid ingušid pole seda unustanud. Eelmisel nädalal võttis sealne parlament ühel häälel vastu otsuse, et Staliniga on sealkandis kaputt.

Sinna ei tohi enam püstitada tema monumente ega büste, samuti ei või Stalini nime anda ühelegi tänavale ega asulale. Stalini tegevuse avalik õigustamine või tema fotode levitamine toob aga kaasa kriminaalkaristuse.