Barcelonas avas märtsi esimesel päevad uksed bordell Lumi Dolls, kus külalisi ootavad neli seksinukku: eurooplanna Katy , aafriklanna Leiza, aasialanna Lily ja Jaapani manga tüdruk Aki, vahendab n-tv.

Väidetavalt on see esimene selline bordell maailmas. Seksinukud on 161–70 sentimeetrit pikad, tehtud silikoonist ja kaaluvad umbes 40 kilogrammi.

Avamispakkumisena maksab üks tund nukuga 80 eurot. Hiljem tõuseb tunni hind 120 euroni.

Seksinukud on eriti hinnatud Hiinas ja Jaapanis ning just nende riikide turistidele loodavadki lõbustusasutuse avajad. Ühtlasi kinnitavad nad, et nukud desinfitseeritakse pärast iga kasutamist hoolikalt.